Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 9 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 9 Ocak Cumartesi gününün verilerine göre yapılan 168 bin 289 testle birlikte toplam test sayısı 26 milyon 33 bin 695’e ulaştı.

181 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güncel verilere göre semptom gösteren bin 103 hastayla birlikte 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118’e çıktı. Can kaybı da 181 artarak 22 bin 631’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİNİN ALTINDA

Bugün 7 bin 902 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 190 bin 47’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı da 2 bin 903 oldu.

“KISITLAMA VE TEDBİRLER NETİCE VERİYOR”

Sosyal medya hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama ve tedbirlerin netice verdiğini belirtti.

Ağır hasta sayısının 3 binin altına gerilediğini kaydeden Bakan Koca, “Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız” dedi.

DÜN 186 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Ocak verilerine göre semptom gösteren bin 291 hastayla birlikte 11 bin 479 yeni vaka tespit edilmişti. 186 kişi hayatını kaybederken 9 bin 894 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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