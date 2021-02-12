Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 12 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 97 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 284’e yükseldi.

Bugün toplam 129 bin 630 test yapıldı. Semptom gösteren 667 kişiyle birlikte toplam 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 108 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 461 bin 204’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 250 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5 olarak duyuruldu.

DÜN 94 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 660 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 590 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 811 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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