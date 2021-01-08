Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 8 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 186 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 450’ye yükseldi.

Bugün toplam 184 bin 193 test yapıldı. Semptom gösteren bin 291 kişiyle birlikte toplam 11 bin 479 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 894 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 182 bin 145’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 94 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: HASTANE YÜKÜMÜZ AZALIYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor.

* Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

DÜN 194 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 194 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 370 yeni hastayla birlikte toplam 12 bin 171 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 211 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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