Son dakika… Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte 9 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 98 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 998’e yükseldi.

Bugün toplam 137 bin 712 test yapıldı. Semptom gösteren 659 kişiyle birlikte toplam 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 437 bin 382’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.5 olarak duyuruldu.

DÜN 103 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 103 kişinin hayatını kaybettiğini, 632 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 103 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 567 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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