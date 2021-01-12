Son dakika… Bir köye mutasyonlu virüs karantinası

Muş'ta bir köyü corona virüsünün yeni varyantı kapsamında karantinaya alındığı açıklandı.

Hasköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Yukarıüçdam köyünde corona virüsü (COVID-19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

15 KİŞİDE MUTASYONLU VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada “İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur” demişti. İHA