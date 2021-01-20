Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 20 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 20 Ocak Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 159 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Güncellenme: 20:15, 20/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 20 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 20 Ocak Çarşamba gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 168 bin 894 testle birlikte toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450’ye ulaştı.

6 BİN 435 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 752 hastayla birlikte 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216’ya çıktı. Can kaybı da 159 artarak 24 bin 487’ye yükseldi.

2 BİN 102 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 5 bin 932 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 5.1, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

DÜN 6 BİN 818 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 19 Ocak verilerine göre, semptom gösteren 761 hastayla birlikte 6 bin 818 yeni vaka tespit edilmişti.

167 kişi yaşamını yitirirken 7 bin 218 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Yayınlanma Tarihi:20:02,