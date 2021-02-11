Türk halkının yarısı yurtdışında yaşamak istiyor

Metropoll Araştırma’nın ocak ayı anketinde, yurtdışında yaşamak ya da okumak isteyenlerin oranındaki artış dikkati çekti. Şirketin başkanı Prof. Özer Sencar, halkın yarısının yurtdışına gitmek istediğine dikkat çekti.

Ankete katılanlar “Yurtdışında yaşamak veya okumak ister misiniz?” sorusuna yüzde 47.3 oranında “Evet, isterim” cevabını verdi. Yüzde 45.9 ise “Hayır, istemiyorum” dedi.

İLK SIRADA ALMANYA VAR

AKP seçmeninin yüzde 34'ü, MHP'lilerin ise yüzde 43'ü yurtdışında yaşamak istediğini söyledi. Bu oran CHP ve İYİ Partililerde yüzde 57’ye çıktı. HDP’de ise bu oran yüzde 66 oldu.

“Hangi ülke” sorusunun cevabı da yüzde 22.6’yla Almanya, yüzde 16.6’yla İngiltere, yüzde 12.6’yla ABD oldu. Rusya yüzde 3.8’le, Çin ise yüzde 1.3’le daha az kişinin tercih ettiği ülkeler oldu.

Prof. Sencar, halkın önemli bölümünün yurtdışında yaşamak istemesini, “Halkımızın yaklaşık yarısının yurtdışında okumak ve yaşamak istiyor olması, sizce ne anlama geliyor?” sorusunu yönelterek konuyu sosyal medyadan tartışmaya açtı.