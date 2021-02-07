Uçaktan indi, bankın üzerinde doğum yaptı

Rusya’nın St Petersburg şehrinden Türk Hava Yolları(THY) TK402 sefer sayılı uçağıyla İstanbul Havalimanı’na gelen ve Ankara’ya aktarma yapacak olan Mukhamadal Ismaılov adlı yolcunun pasaport kontrolü öncesi doğum sancısı tuttu.

Şafak sağlık ekipleri ve havalimanı görevlilerinin yardımıyla Ismaılov bankın üzerinde doğum yaptı. Ekipler, doğumun ardından kadın ile bebeğini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk etti.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan doğum telaşı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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