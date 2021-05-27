Yeni anayasa açıklaması: Uzlaşma olmazsa…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıldönümü nedeniyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle bu yönde adım attık, çok rahatsız oldular. Yeni ve sivil anayasayla ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Bu konudaki çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP kendi taslağını bize sunmuş oldu. Diğer partilerin hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti, biz de kendilerine sunacağız. Yıl sonunda bunları değerlendirecek, ortak teklife dönüştürmenin yollarını arayacağız.

– Yeni anayasa çalışmalarına tüm partilerin destek vermesini istiyoruz. Geniş katılımlı bir anayasayı milletimize sunabilirsek güzel olacaktır. Uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı millete sunmakta kararlıyız.