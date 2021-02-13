Yerle bir edilen bina tescillendi

Bartın'da, Abdülhamid döneminde Frengi Hastanesi olarak yapılan daha sonra da Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılan 120 yıllık tarihi bina, külliyeli cami yapılmak üzere yıkıldı. Zonguldak İdare Mahkemesi ise yıkımdan sonra, tarihi binanın tescil edilmesini reddeden Koruma Kurulu kararını iptal etti. Mahkeme binanın tarihi eser olarak tescillenmesini istedi ancak, tarihi bina geçen yıl yıkıldığı için artık ortada yok.

Eğitim Sen Bartın Şubesi, karar üzerine yaptığı açıklamada, “Meslek Lisesi'nin yerine devam eden külliye inşaatının durdurulması ve aslına uygun olarak restore edilerek bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere sağlık ya da eğitim müzesi yapılması gerekmektedir. Kamu görevlileri suç işlemekteler'' açıklamasını yaptı.