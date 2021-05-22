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Antalya’daki orman yangınına helikopterle müdahale ediliyor

Antalya Lara'daki ormanda yangın çıktı. Rüzgarla hızla yayılan yangına helikopterle havadan müdahale ediliyor.

Güncellenme: 14:02, 22/05/2021
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Antalya’nın merkez Muratpaşa İlçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını itfaiye ekiplerinin kontrol altına alma çalışması devam ederken havadan da bir helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara – Kundu karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

NİTELİKLİ DOĞAL KORUMA ALANI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca geçen yıl doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele halen devam ediyor.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Çam ağaçlarının yandığı alana, Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözlerle sevk edildi.


Bölgede oturan vatandaşlar çam kozalaklarının yaydığı kıvılcımları yerdeki kumla söndürmek için büyük çaba harcıyor.. Orman Bakanlığı bu yaz sezonu için kiraladığı yangın söndürme uçakları 1 Haziran’da göreve başlayacak.


(DHA-İHA)

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Antalya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekonomi Eskişehir helikopter Osmaniye Rusya Türkiye uçak yangın
Yayınlanma Tarihi:13:57,