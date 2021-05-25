ByLock kullanıcısı 14 şüpheliye gözaltı

Gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin kod isim kullandığı belirlenirken, örgüt hiyerarşisi içinde büyük bölge talebe mesulü gibi görevler alan şüphelilerin olduğu ifade edildi.

Başsavcılıktan yapılan konuya ilişkin açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde büyük bölge talebe mesulü, bölge talebe mesulü gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 14 (sivil) şüpheli hakkında 25.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.

BİR OPERASYON DA KAYSERİ’DE

Kayseri merkezli 4 ilde başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık bir şekilde arandıkları ve örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, aralarında muvazzaf ve ihraç edilmiş askeri personelden oluşan toplam 15 şüpheli şahsı yakalamak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (İHA)