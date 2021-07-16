Hassa’daki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Hatay’ın Hassa ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangınla ilgili sevindiren haber akşam saatlerinde geldi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanı Mahir Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangının büyük oranda kontrol altına alındığını duyurdu.

Çiçek paylaşımında “Dün Habib-i Neccar dağında iki farklı noktada çıkan orman yangınları tamamen; Hassa Amanoslar’daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun Hatay” ifadelerini kullandı.

Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğuna ilişkin ise bir bilgi paylaşılmadı.