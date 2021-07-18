Kafa kafaya çarpışan araçlar alev aldı

Kaza, öğle saatlerinde Kaş köy yakınlarda meydana geldi. A.A. yönetimindeki 21 SA 891 plakalı kamyonet ile M.E.’nin kullandığı 27 AEV 555 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler A.A., M.E. ile yanlarında bulunan İ.H.B. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çarpışmasının etkisiyle alev alan araçlardaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle araçlar, kullanılamaz hale geldi. DHA

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