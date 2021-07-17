Malkara’daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Yangın, bugün öğleden sonra Malkara’nın kırsal Yenidibek Mahallesi piknik alanı mevkisinde çıktı. 4 farklı noktadan aynı anda başladığı belirtilen yangınlarda, ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri orman itfaiyesine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme çalışmalarına Orman İşletme şefliklerine ait 4 arazöz ve yaklaşık 20 personel ile 1 iş makinesi katıldı.

Ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye araçları ve Malkara Belediyesi’ne ait su tankerleri ile karadan sürdürülen çalışmalara 1 yangın söndürme helikopteri ile de havadan destek sağlandı.

YANGINDA SABOTAJ ŞÜPHESİ

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 5 dönümlük ormanlık alanda çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Yangının aynı anda 4 farklı noktada çıktığı belirtilirken, jandarma ekipleri sabotaj ihtimalini göz önünde bulundurarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. DHA