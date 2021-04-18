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Trafo bomba gibi patladı, ilçe karanlığa gömüldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü.

Güncellenme: 01:11, 18/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Trafo bomba gibi patladı, ilçe karanlığa gömüldü

Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi.

Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı. Patlamanın ardından trafoda yoğun duman meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi. İHA

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