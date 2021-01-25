Müşteri memnuniyeti anketinde zirvede yer aldılar

Enterprise Türkiye elde ettiği 88 puanlık sonuçla firmanın dünya çapındaki ortalaması olan 81 ve EMEA Bölgesi’ne ait olan 84’lük ortalamaların üzerinde yer aldı.

Enterprise Türkiye'nin müşteri memnuniyeti alanındaki bu sonucunun arkasında pandemi sırasında gerçekleştirilen hijyen uygulamaları ve kiralama için hazırlanan özel kampanyaları bulunuyor.

2020 yılını değerlendiren ve 2021 hedeflerini dile getiren Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Filomuz geçen seneye göre yüzde 20 büyümüş durumda. Bizim her bütçeye uygun geniş araç filomuz bulunuyor. Hibrit araçlardan elektrikli araçlara, SUV'lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var. Bu kapsamda, 2020 yılında 2 milyar TL'lik araç yatırımı gerçekleştirdik. Ayrıca geçtiğimiz sene özellikle şehir içi ofis sayımızı artırarak kaliteli araç kiralama hizmetini müşterilerimizin ayağına getirdik. Şu an 62 olan ofis sayımızı önümüzdeki dönemde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla beraber, istihdam noktasında da % 30'luk bir büyümeyle 2021 yılına girdik” açıklamasında bulundu.