Aile hekimlerinden Bakan Koca’ya mektup

Corona virüsü aşısı randevuların Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesinin aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk oluşmasına dikkatini çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hitaben yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

Sayın Sağlık Bakanımız aile sağlığı merkezlerinin fiziki koşullarının yeterliliğini dikkate almaksızın ve aile sağlığı merkezlerinde yüzde 20’lere varan aile sağlığı çalışanı eksikliği mevcutken, aile hekimlerinin oluşturdukları randevu sistemine müdahale etmiştir. Fiziki mekanların ve aile hekimliği çalışanlarının kaldıramayacağı sayıda aşı randevu verilerek, aşılamada adeta kaos yaşanmış, aile sağlığı merkezlerinde kalabalıklar oluşmuş ve yaşanan sistemsel sorunlarla birlikte oluşan kalabalıklar bulaşa zemin hazırlamıştır.

Pandemi sürecinde tüm kurum ve kuruluşlar ya esnek çalışmış ya da acil olmayan işlemleri ötelemişlerdir. Bunun tek istisnası vardır oda aile hekimliği çalışanlarıdır. Toplum sağlığı merkezleri tarafından yapılan okul aşıları Aile hekimliği çalışanlarına verilmiş , 3 yılda yapılması planlanan okul aşıları bizler tarafından bir yılda tamamlanmış, pandemi etkisi ile erişkin aşılarına artan talebe yanıt verilmiştir.

Hastanelerde bile acil olmayan poliklinik ve ameliyatlar ötelenmiş iken, pandemi sürecinde bile ertelenebilir performans işlemleri ötelenmemiş, bu da yetmezmiş gibi aile hekimliği çalışanlarından performans kesintileri yapılmış ve ihtar puanıyla cezalandırılmıştır .

Şimdi Sayın Bakanımıza soruyoruz ?

Tüm kurumlar ertelenebilir işlemlerini ertelemiş iken hastaneler dahil acil işlemler dışında hizmetlerini kısıtlamış ve enerjisini pandemi mücadelesine ve aşıya vermiş iken, hiçbir hizmetinde erteleme olmayan, para cezası ve İhtar ceza puanı zulmüne uğrayan aile hekimliği çalışanları, aşılamadan dolayı neden şartsız ek ödeme kapsamına alınmamıştır. Sayın Bakanım. Biz bunu kabul etmiyoruz .

Eşitlik istiyoruz.

Adalet istiyoruz.

Yoksa sayılmayı kabul etmiyor ve sizin göreve davet ediyoruz.

İvedilikle aile hekimliği çalışanların ertelenebilir negatif performans işlemlerinden muaf tutulmalıdır.

Pandemi mücadelesi diyoruz, sabrediyoruz.

Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz .

Yapacağız .

Ancak yok sayılmayı ve eşitsizliği asla kabul etmiyoruz.

Sabrımızın sonundayız.

Çocukluk çağı aşılarında Avrupa birincisi olan, yüzde 95’lerin üzerinde aşı yapan, yine pandemi aşılamalarında çok büyük oranda aşı yapan aile hekimliği çalışanları ek ödemeyi ve geçmiş dönemlerindeki kayıplarının telafisini hak ediyor.

Hakkımızı istiyoruz…