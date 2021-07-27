Pfizer-BioNTech aşısı, 16 yaş ve üzeri kişiler için etkilidir ve onaylanmıştır. Diyabet, astım, hipertansiyon, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı ve diğer tüm stabil kronik enfeksiyonlar gibi tıbbi durumları olan kişilerde güvenliği ve etkinliği kanıtlanmıştır. Daha önce Covid-19 geçirmiş olanlar için aşı önerilebilir. Hamile kadınlarla ilgili olarak, aşının vücut üzerindeki etkisini değerlendirmek için çok az veri bulunmaktadır. Yararları aşılamanın olası risklerinden daha ağır basarsa enjekte edilebilirler. Örneğin, sağlık çalışanları veya eşlik eden hastalıkları olan kişiler sağlık personelinin onayı ile aşı yapılabilir.

Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?

Biontech aşısının en yaygın yan etkileri, FDA tarafından onaylanıp oran bazında hangi etkinin daha çok görüldüğü veriler:

Enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 80’in üzerinde),

Yorgunluk (yüzde 60’ın üzerinde),

Eklem ağrısı (yüzde 20’den fazla),

Enjeksiyon bölgesinde ateş ve şişlik (yüzde 10’un üzerinde).

Sıklıkla (yüzde 1 ile yüzde 10 arasında) ponksiyon bölgesinde mide bulantısı ve kızarıklık da vardı. Nadiren (yüzde 0,1 ile yüzde 1 arasında) enjeksiyon bölgesinde lenf nodu şişmesi, uykusuzluk, kol veya bacakta ağrı, rahatsızlık ve kaşıntı.