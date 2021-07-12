Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü salgını konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye'nin salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecinin başarıyla yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, yapılan toplam aşı sayısının 59 milyona ulaştığını kaydetti.

“TEHDİT ALTINA GİREBİLİR”

Virüsün yeni varyantlarının dünyayı tehdit ettiğini ve Türkiye'nin hem sağlık sisteminin gücü hem de aşılama oranları ile nispeten iyi bir noktada olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* Tüm vatandaşlarımı, kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten düşük olduğu yerler önümüzdeki günlerde tehdit altına girebilir.

* Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja hep birlikte sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulunduğu her yerde kurallara riayet etmek çok önemlidir.

* Bayram günlerini kurallara uyarak geçirmeliyiz. Aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız.

VEFAT VE YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Temmuz verilerine göre, 227 bin 223 test yapıldı. Son 24 saatte, 5 bin 404 yeni vaka tespit edilirken 49 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 5 bin 506 kişi de sağlığına kavuştu.

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75’inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun” ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 61.16, ikinci doz ortalaması yüzde 28.26, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 58 milyon 594 bin 137 oldu. Öte yandan Edirne de Türkiye'de en çok aşılanan 4. il oldu.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir, Bilecik.

En düşük aşılama oranına sahip iller; Ağrı, Bingöl, Şırnak, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Bakan Koca, dün yaptığı uyarıda da “Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun” demişti.

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