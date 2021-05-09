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Doç. Dr. Ergün Şimşek coronaya yenik düştü

Bir akademisyen daha corona kurbanı. Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Şimşek'in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Güncellenme: 13:30, 09/05/2021
HaberlerSağlık
Doç. Dr. Ergün Şimşek coronaya yenik düştü

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergün Şimşek, yakalandığı corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Önce evinde takibi yapılan ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amasya Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Şimşek için taziye mesajı yayımladı. Elmacı, “Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürütmüş olan, çok değerli çalışma arkadaşımız Doç. Dr. Ergün Şimşek hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

AMASYA Amasya Üniversitesi Corona