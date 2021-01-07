DSÖ’den corona aşısı açıklaması: İnceliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik aşı açıklaması geldi. DSÖ, AstraZeneca-Oxford ve Çin aşılarının acil kullanım iznini gözden geçirdiklerini açıkladı.

DSÖ Aşılama Direktörü Kate O’Brien tarafından yazılı yapılan açıklamada, “Çin aşıları ve AstraZeneca-Oxford aşısı için acil kullanım izni sürecini inceliyoruz. Diğer aşılarla ilgili de süreci başlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği corona aşısına yılın ilk günü acil kullanım onayı vermişti.

ABD-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech şirketlerinin mRNA teknolojisiyle geliştirdiği Covid-19 aşısı DSÖ tarafından onaylanan ilk aşı olmuştu.

Pfizer/BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra ABD ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti. Avrupa İlaç Ajansı ve AB Komisyonu da Pfizer aşısını 21 Aralık'ta onaylamıştı. (DHA)

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