Filyasyon ekibinde yer alan diş teknisyeni coronadan yaşamını yitirdi

İstanbul Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev yapan Diş Teknisyeni Yaşar Gürlek yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamada Gürlek’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Duyuruyu sosyal medyadan yapan TTB, “Oyalama değil yasa” çağrısında bulundu.
Eyüpsultan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden paylaşılan başsağlığı mesajında, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde çalışma arkadaşımız Yaşar Gürlek’i kaybettik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sağlık camiasına sabır ve başsağlığı dileriz” denildi.