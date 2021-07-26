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Genç mühendisin organları başka hastalara umut oldu

Bilecik'te bir iş kazası sonrası ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 29 yaşındaki Emre Şimşek'in organları başka hastalara umut oldu.

Güncellenme: 12:04, 26/07/2021
HaberlerSağlık
Genç mühendisin organları başka hastalara umut oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir yağ rafinesi fabrikasında buhar kazanının kapağının basınçtan patlaması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan genç mühendis 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkileri organ bağışı ile ilgili bilgi verilen ailesi organ bağışında bulunmayı kabul etti.

Bursa Nakil Koordinasyon Merkezi ve Hastanesi organ nakil ekibinin çalışmaları sonucu bağışta bulunulan organlar, Düzce ve Bursa'da bulunan ilgili alıcılara yeni bir hayata başlangıç olma vesilesiyle ulaştırıldı.

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