Monkey B virüsü, nedir? Belirtileri nelerdir?

53 yaşındaki Pekinli veteriner, Mart ayında yaptığı deneysel primat araştırma çalışmasının bir parçası olarak iki ölü maymunu inceledikten sadece aylar sonra 27 Mayıs’ta öldü. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CCDC), maymun B virüsünün primatlarla çalışan diğer kişilere potansiyel olarak zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunarak endişeleri dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, insanlara virüs bulaşması “son derece nadir” olsa da, almazsanız “ciddi beyin hasarına veya ölüme neden olabilir.

Monkey B virüsü nedir?

Monkey B virüsü, Macaca cinsinin makak maymunlarında bulunan bir enzootik alfaherpes virüsüdür. Virüs ilk olarak 1931’de tespit edildi. Virüsün ölüm oranı yüzde 50’ye yakın. 1932’de virüsün tanımlanmasından bu yana, B virüsü ile 50 belgelenmiş insan enfeksiyonu vakası olmuştur.

Monkey B virüsü nasıl bulaşır?

Monkey B virüsü, enfekte gümüşle doğrudan temas veya vücut sıvılarının değişimi ile bulaşır.

Belirtiler bir ay öncesine kadar kendini göstermez:

Mide bulantısı

Kusma

Ateşlenme

Yorgunluk

Kas ağrısı