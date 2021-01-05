Op. Dr. Duman: Coronaya yakalananlarda, cinsel hastalıklar görülüyor

Covid-19 hastalığının cinsel sağlığa ve üreme organlarına etkileri yeni tespit edilmeye başlandı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Duman, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, hastalığın kısa ve uzun dönem etkilerinin yeni ortaya konduğunu belirtti. Op. Dr. Duman, ürolojik açıdan coronanın cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı, iktidarsızlık ile kısırlık yapıp yapmadığı konularının merak edildiğini söyledi.

Corona virüsünün, anjiotensin konverting enzim 2 (ACE2) olarak adlandırılan enzim reseptörleriyle hücre içine girdiğinin bilindiğini, akciğer dokusunda olduğu gibi testiste de bu enzim ve reseptörden bol miktarda bulunduğunu kaydeden Op. Dr. Duman, virüsün testis dokusunda hasara neden olduğunu belirtti.

“VİRÜS SPERM ÜRETİMİNİ BOZABİLİYOR”

Ayrıca rektum ve vajinal sıvılar ve salgı bezlerinde de virüsün varlığının ortaya konduğunu ifade eden Op. Dr. İbrahim Duman, Testiste sperm ve erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron üretilmektedir. Virüsün testiste belirgin hasara neden olduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak virüsün sperm üretimini bozarak kısa ve uzun dönemde kısırlığa yol açabileceği kanısı doğmuştur. Cinsel istek ve sertleşmede önemli rolü olan testosteronda azalma, iktidarsızlık ve libido kaybına da neden olabilir” dedi.

Virüsle enfekte olan hastaların bu yönden de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. İbrahim Duman, Ayrıca enfekte olan hastalarda psikolojik etkiyle sertleşme bozuklukları, cinsel problemler daha fazla saptanmıştır” dedi.

Bütün dünyayı etkileyen bu virüsle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Op. Dr. İbrahim Duman, virüsün doğurabileceği olası sonuçlar göz önünde bulundurularak gereken önlemlerden taviz verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. (DHA)