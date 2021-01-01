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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Durumun kontrol altına alındığını aktaran Bakan Koca, "İngiltere’den yurda girişler tamamen durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 20:37, 01/01/2021
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu açıkladığı mutasyonlu corona virüsü Türkiye’ye giriş yapan 15 kişide de tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den Türkiye’ye girişlerin tamamen durdurulduğunu duyurdu.

“YAYGIN TEMAS TARAMASI YAPILDI”

Bakan Koca, konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti:

* Bilindiği üzere İngiltere tarafından duyurulan virüsteki mutasyon ile ilgili olarak tedbirler alınmış ve bu ülkeden yurda girişler askıya alınmıştı.

* Ayrıca son dönemde İngiltere'den ülkemize girmiş kişilerin tamamı da geriye dönük tarama altına alınmıştı. Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımızın da yurdun çeşitli bölgelerinden düzenli taramalar yaptığını da bildirmiştik.

* İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edilmiştir. Bu kişiler tarama başladığından beri izolasyon altındadır.

* İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış ve yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır.

* Yurt çapında yapılan düzenli taramalarda Mutasyonlu virüs İngiltere'den giriş yapan kişiler dışında tespit edilmemiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.

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Yayınlanma Tarihi:20:04,