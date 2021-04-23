Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koltuğuna oturan öğrenciden aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kendisinin koltuğuna oturan bir çocuğun, Covid-19 ile mücadele sürecine ilişkin yaptığı uyarıları içeren bir video paylaştı.

SAAT 16.15'İ İŞARET ETMİŞTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından, “Saat 16.15'te bir açıklama yapacağım” diyerek bir paylaşımda bulunmuş ve vatandaşlar arasında merak konusu olmuştu.

Saat 16.15'i gösterdiğinde Koca sosyal medya hesabından, ‘kamu spotu' niteliğinde bir video paylaştı.

23 NİSAN'DA BAKANIN KOLTUĞUNA ÇOCUK OTURDU

Koca'nın koltuğunda oturan çocuk, vatandaşlara şu uyarı ve açıklamalarda bulundu:

* Kıymetli vatandaşlarım; öncelikle hepinizi ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır corona virüsle mücadele ediyoruz.

* Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. İnanın bunu ben de çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım.

* Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik.

* Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur. Canım dedem.

“SIRASI GELEN HERKES AŞISINI OLSUN”

* Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz? Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak, ben de arkadaşlarıma kavuşacağım.

* Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygıdeğer büyüklerimizin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunuzu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum.

* Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Hoşça kalın.