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Tokat’ta, mutasyonlu corona hastalarının sağlık durumu iyi

Tokat'ta, mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen 10 kişinin evlerindeki izole süreci devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güncellenme: 10:24, 28/01/2021
Haberler Sağlık
Tokat’ta, mutasyonlu corona hastalarının sağlık durumu iyi

Mutasyona uğramış corona virüsünün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı’nca illere gönderilen kitlerle tarama yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede 7 gün önce Tokat merkezde 8, Niksar ilçesinde ise 2 hastaya yapılan testte mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildi. Mutasyona uğramış corona virüsü tespit edilen ve evlerinde izole edilen hastaların tedavilerinin normal olarak sürdürüldüğü belirtildi. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu, ağırlaşan vaka bulunmadığı kaydedildi. (DHA)

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