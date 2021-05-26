TTB: Tartışmalı ilaç çocuklara verilecek, kamu sağlığı açısından korkuyoruz

Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılara kulak tıkayarak Covid-19 tedavisinde 14 ay boyunca kullandığı Hidroksiklorokin'den sonra erişkinlerdeki etkisi dahi tartışılan Favipiravir'in çocuklarda kullanımı için yeni bir düzenleme yapmasına TTB karşı çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın bilimsel bir rehbere dayalı tedavi uygulamadığını belirten TTB, “Favipiravir'in erişkinde kullanımına ilişkin kaygılar giderilmeden çocuklardaki kullanımı gündeme almak, kaygıların artmasından başka bir işe yaramayacaktır. 14 aylık Hidroksiklorokin felaketinin bir benzerinin yaşanmasından kamu sağlığı adına korktuğumuzu vurguluyoruz” açıklaması yaptı.

“HİDROKSİKLOROKİN SÜRECİNİN BİR BENZERİ YAŞANACAK”

TTB adına açıklama yapan Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Favipiravir’in Japonya'da grip için ruhsatlı bir ilaç olduğuna dikkat çekti. Hidroksiklorokin sürecinin bir benzerinin kaçınılmaz olduğunu gördüklerini ve buna engel olunmasını istediklerini söyleyen Eroğulları, “Favipriavirin çocuklarda kullanımı gündeme getirilmiş, bakanlığın Tanı-Tedavi Rehberi'ne girmiştir. Kararın hangi kanıtlara dayandığı anlaşılmamaktadır. Bakanlık bu konuda ki değerlendirmesinin hangi bilimsel veri setine dayandığında ve verdiği kararı nasıl aldığını açıklamak zorundadır. Aksi taktirde tartışmalar ve kaygılar sürecektir” uyarısı yaparak bakanlığın söz konusu ilacın bu güne kadar kullanıldığı yüz binlerce hastaya ait verinin bağımsız bilimsel kurullara açılmasını, değerlendirmeler sonrası devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesini istedi.

“BİLİM İNSANLARININ KARAR VEREMEDİĞİ KONUDA AİLELER KARAR VERECEK”

Faripravir'in çocuklardaki kullanımının etik bir sıkıntı yaratacağı akılda tutulması gerektiğini hatırlatan Erdoğulları, kullanım için ebeveynlerin vereceği ‘onam' koşulunun getirildiğini de hatırlatarak, “Yetişkinlerde kullanım bilimsel dayanakları bu denli cılız bir ilacın pediatrik yaş grubunda, aile onamı alınarak uygulanabilir kılınması da etik tartışmalar barındıran bir öneridir. Aileler Favipiravir ile sınanacaktır. Dünyada pek çok bilim insanının karar veremediği bir konuda aileler nasıl karar verecektir. Onam sorumluluğu aileye yüklemek, ortaya çıkması olası bir sağlık sorununda sorumluluktan kaçınmak anlamını taşıyacaktır. İnsanların ilaçla imtihanı bakımından artçı dalgalar üretecek ve tedavi uyumu sorunları yaratacaktır” ifadelerini kullandı.

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