AB, Yunanistan’ın sığınmacıları Türkiye’ye geri itme uygulamasını örtbas etmiş

Avrupa basınına yansıyan gizli belgelere göre, Yunanistan’ın tepki çeken “göçmenleri Türkiye’ye geri itme” uygulamasına AB sınır koruma ajansı Frontex'in de gizlice destek verdiği, Frontex yönetiminin yasa dışı uygulamayı örtbas etmek için Ege Denizi’ndeki uçuşları bile durdurduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki göçmenleri “geri itme” uygulaması tepkilere yol açarken Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex’in de sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisinin Avrupa Yoksuzlukla Mücadele Ofisi belgelerine dayandırdığı habere göre, Frontex yetkilileri Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye'ye geri itme uygulamasından haberdar olmasına karşın bunu engelleyecek bir şey yapmadı, hatta bu uygulamaları kısmen finanse etti.

Avrupa Yoksuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) basına sızan gizli raporunda, “AB'nin geri itme uygulamasına karşı hiçbir girişimde bulunmadığı, hatta Frontex'in eski başkanı Fabrice Leggeri'nin bu uygulamayı “örtbas ettiği” kaydedildi. Haberde, “Leggeri ve ekibinin bu konuda Avrupa Parlamentosu'na yalan söylediği, Avrupalıların vergilerini Yunanistan'ın göçmenlere yönelik yasaya aykırı ve insanlık dışı uygulamalarını desteklemek için kullandığı” ifade edildi.

FRONTEX, EGE’DEKİ UÇUŞLARI DURDURMUŞTU

Türkiye-Yunanistan sınırındaki durum Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalara yol açmış, Leggeri sonuçları açıklanmayan soruşturmanın ardından nisanda istifa etmişti.

Sızdırılan rapora göre, Ağustos 2020'de Yunan sahil güvenlik görevlileri 30 göçmeni taşıyan bir botu Türkiye'ye geri iterken Frontex'e ait bir uçak da olayı görüntüledi. Bu olayın ardından Frontex, olayları örtbas etmek için Ege Denizi üzerindeki devriye uçuşlarına durdurdu.

Soruşturma kapsamında konuşan Frontex çalışanları da yönetimin bölgedeki durumu görmezden geldiğini doğruladı.

OLAF raporuna göre Yunan sahil güvenli botları en az 6 geri itme sürecinde Frontex tarafından desteklendi ve finanse edildi.

TÜRKİYE, GERİ İTİLEN BİNLERCE GÖÇMENİ KURTARDI

Yunanistan ise, uzun süredir tepkilere yol açan yasa dışı uygulamayı reddediyor. Yunan Göç Bakanı Notis Mitaraçi, ifşa olan raporda Yunanistan'a yönelik doğrudan bir suçlama olmadığını savunarak “Sınırlarımızı koruma hakkımız var” dedi.

Bugüne kadar Yunanistan'ın geri ittiği çok sayıda sığınmacı Türk sahip güvenlik yetkilileri tarafından kurtarıldı. Son olarak Yunan sınırında 3 sığınmacı Yunan görevlilerin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bu ay başında, Ege Denizi’ndeki sığınmacıları Türkiye’ye iten Yunanistan’ı, 2014 yılında 11 kişinin boğulduğu olayla ilgili davada suçlu bulmuştu.

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