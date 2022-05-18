Finlandiya’nın eski başbakanı Türkiye ile yaşanan NATO krizi ile ilgili konuştu

Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb, Türkiye'nin ülkesinin ve İsveç'in NATO'ya resmi başvurusuyla ilgili duyduğu rahatsızlığa yönelik konuştu. Stubb, 'Erdoğan hatırlar, AB sürecinde onları en çok destekleyen bizdik." dedi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından NATO’ya katılma kararı almış, karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tepki görmüştü.

Ancak iki ülkenin NATO üyeliğine Türkiye'den itiraz gecikmedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'yı ‘terör örgütlerinin misafirhanesi' olarak nitelerken, üyeliklerini ‘veto etme' sinyalinde bulunmuştu.

Türkiye ve İsveç-Finlandiya arasında yaşanan kriz gündemdeki yerini korurken, Finlandiya’nın eski başbakanı Alexander Stubb, ülkesinin NATO üyeliği ve Türkiye’nin tutumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

‘ARKA ODA DİPLOMASİSİYLE ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR’

Bugün CNBC’nin sorularını yanıtlayan Alexander Stubb, Türkiye ile yaşanan krizin ‘diplomatik yollar ile çözüleceğine’ emin olduğunu söyledi. Stubb, “Eminim bu durum düzeltilecektir” diyerek hem Finlandiya’nın hem de İsveç’in Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma hedefinin “destekçileri” olduğunu da sözlerine ekledi.

Eski Başbakan, “Önümüzdeki birkaç gün içinde biraz arka oda diplomasisi olacağını düşünüyorum. Daha önce yaşadığım deneyimlerime göre şunu söyleyebilirim ki; böyle sorunlar genellikle çözüme ulaşıyor.” dedi.

NATO’ya yeni üye devletlerin katılımı için tüm üyeler arasında anlaşmaya varılması gerekiyor. Ancak Erdoğan, PKK’ya destek verdiği gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerine karşı çıktığını açıklamıştı.

‘ERDOĞAN HATIRLAR BİZ VARKEN…’

Stubb, Türkiye’nin AB’ye katılımı için müzakerelerin 1999’da Finlandiya’nın AB başkanlığı sırasında başlatıldığına dikkat çekerken, “Bu tarihi bir andı. Ve eminim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu hatırlayacaktır” dedi.

Şu anda Finlandiya’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde Ulusötesi Yönetim Okulu’nda profesör ve direktör Profesör olan Stubb, Rusya’nın bu duruma tepkisini “oldukça ılımlı” olarak nitelendirdi.

Stubb, “Sanırım nedeni oldukça açık. Rusya, Finlandiya’nın NATO’ya katılımını askeri bir tehdit veya güvenlik tehdidi olarak görmedi” dedi.

“Üç İskandinav devleti olan İzlanda, Norveç ve Danimarka, 1949’dan beri ittifakın üyesi. Dolayısıyla [Rus] tepkisi ılımlıydı ve ılımlı olmaya devam edecek. Biz NATO’ya kimseye karşı katılmayız, kendimiz için katılırız. Bizim için dış güvenlik politikası bir oyun değil” dedi.

Eski Finlandiya başbakanı, Rus enerjisine güvenmeyi de Avrupa’nın stratejik bir hatası olarak nitelendirdi.

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