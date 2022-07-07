İtalya’nın Kokain Kralı Morabito, yıllarca kaçak yaşadıktan sonra ülkesine iade edildi

Güney Amerika'da sahte kimlik kullanarak onlarca yıl yaşayan Kokain Kralı Rocco Morabito, Brezilya tarafından İtalya'ya iade edildi.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın en çok aranan firarilerinden biri olan ve Ndrangheta mafyasının önde gelenlerinden Rocco Morabito, yaklaşık 28 yıl kaçak yaşadıktan sonra Brezilya tarafından iadesi gerçekleşti ve çarşamba günü Roma’ya geldi.

Mayıs 2021’de Brezilya’da tutuklanan ve “kokainin kralı” olarak bilinen Morabito’nun şimdi çeşitli uyuşturucu suçlarından 30 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Parlamentonun mafyayla mücadele komisyonu başkanı Nicola Morra, Facebook’ta “O suç çetelerinin uluslararasılaşmasında önemli bir mimardı ve kokain simsarlarının da kralı oldu” dedi. Ayrıca Morabito’nun Ndrangheta mafyası için kilit bir isim olduğuna da dikkat çekti.

28 YILDIR KAÇAK YAŞIYOR

Ndrangheta, İtalya’da Calabria’nın güney bölgesinde bulunuyor ve Cosa Nostra’yı geçerek ülkedeki en güçlü mafya grubu ve dünyanın en büyük suç çetelerinden biri haline geldi.

56 yaşındaki Morabito; Milano, Palermo ve Reggio Calabria kentlerindeki ayrı davalarda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giymişti.

Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Morabito, 1994’ten beri İtalya tarafından aranıyordu. Polis, Ekim 1994’te Kokain Kralı lakaplı Morabito’yu doğum gününde yakalamış, ancak kaçmayı başarmıştı.

Morabito’nun izini sürmek ve cezasını çekmesi için İtalya’ya iade edilmesi amacıyla 1995 yılında uluslararası bir tutuklama emri çıkarıldı.

2017 yılında Uruguay’da yakalandığında Morabito, takma ad ve sahte Brezilya pasaportu kullanarak bir sahil beldesindeki lüks bir villada 13 yıldır yaşıyordu. Yetkililer, ülkeye Francisco Capeletto adına sahte bir Brezilya pasaportu ile girdikten sonra Uruguay’da ikamet ettiğini söylediler. Tutuklanması sırasında ise polis 9 mm’lik bir silah, 13 cep telefonu ve bir miktar nakit paraya el koydu.

Morabito, İtalya’nın en çok aranan mafya patronları listesinde ikinci sırada yer alırken, 1993’ten beri kaçak olmasına rağmen Sicilya’daki Cosa Nostra’da hâlâ en yüksek güce sahip olduğu düşünülen Matteo Messina Denaro ise ilk sırada yer alıyor.

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