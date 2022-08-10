Korkunç olay: ABD’li turist Paris’in göbeğinde tecavüze uğradı

Fransa'nın başkenti Paris'in en turistik bölgesinde ABD'li bir kadının tecavüze uğraması ülkede infial yarattı. Polis, tecavüz zanlısı 23 yaşındaki bir adamın tutuklandığını duyurdu.

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Fransa’nın başkenti Paris’in merkezinde 27 yaşındaki ABD’li bir turistin tecavüze uğradığının ortaya çıkması, ülkede infial yarattı. 27 yaşındaki kadının Cumartesi gecesi eşiyle birlikte Paris’in turistik bölgesinin kalbinde, Notre Dame Katedrali yakınlarında olduğu belirtildi.

Genç kadının Seine Nehri kıyısında eşiyle yürüyüş yaptığı açıklanırken, kadının gece yarısı saat 1 gibi dördüncü bölgedeki Louis-Philippe köprüsünün yakınında umumi tuvaleti kullanmak için durduğu belirtildi.

Paris merkezli Le Parisien gazetesi, kadının partnerinin onu beklediğini ancak uzun zaman gelmediği için endişelenmeye başladığını açıkladı. İsmi açıklanmayan adam daha sonra eşini bulmak için tuvaletlerin bulunduğu alana gitti. Ancak tuvalete yaklaştığında tek duyduğu eşinin gözyaşları oldu. Eşinin saldırıya uğradığını elbiselerinin yırtık olduğunu ve oldukça sarılmış, korkmuş göründüğünü fark etti.

OLAYIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Olayın ardından hemen polis çağıran çift, faili hakkında bilgi verdikten sonra polis geniş çaplı arama başlattı. Sonunda Paris’in dışındaki Asnières-sur-Seine’de yaşayan 23 yaşındaki bir adam tutuklandı.

Hemen sorguya alınan ve ismi açıklanmayan zanlının ilk olarak tecavüzü reddettiği ve kadının rıza gösterdiğini söylediği aktarıldı.

Olayın hemen ardından kadının hastaneye kaldırıldığı ve ifadesi alındıktan sonra eşiyle birlikte ülkesine geri döndüğü bildirildi.

Olayın duyulması sosyal medyada da gündem oldu. Paris’te yaşayanlar, şehrin merkezinde böyle bir olayın meydana gelmesinden dolayı yaşadıkları şoku dile getirdi. Birçok kişi, Avrupa’nın en önemli başkentlerinden birinin ‘yeterince güvenli olup olmadığını’ sorguladı.

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