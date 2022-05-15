NATO’dan Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu, Türkiye ile yaşanan krize değindi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya savaşının ardından Rusya’ya komşu İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini gündeme getirmiş bugün de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ülkesinin NATO askeri ittifakına resmi üyelik başvurusunda bulunacağını söylemişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları’nın Almanya’nın başkenti Berlin’deki toplantısında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır. Tüm müttefikler, NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO’ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak” dedi.

Stoltenberg, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği konusunda dile getirdiği rahatsızlığa değinerek, ‘Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim.” dedi.

‘AMAÇLARI ÜYELİKLERİ ENGELLEMEK DEĞİL’

Stoltenberg, ‘Türkiye’nin niyeti Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerini engellemek değil. Bunu açık açık söylediler. ” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Finlandiya ile İsveç'in PKK ve YPG terör örgütleriyle ve mensuplarıyla yaptıkları görüşmeler ve özellikle İsveç'in silah yardımı yapmasıyla birlikte tüm rahatsız olduğumuz konuları açık şekilde sergiledik. Bunları fotoğraflar ve belgelerle müttefiklerimize de anlattık” demiş, Çavuşoğlu, “İsveç ve Finlandiya terörü desteklemeyi durdurmalı. Güvenlik garantisi vermeli, ve Türkiye'ye yönelik ihracat yasaklarını kaldırmalı” ifadelerinde bulunmuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, “Finlandiya Dışişleri Bakanı tutumuza ılımlı yaklaşırken İsveç’te bunu görmüyoruz” demişti.

Toplantıda konuşan isimlerden biri de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock oldu. Baerbock, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine değinerek ‘Siz hazırsanız biz de hazırız.” dedi. İki ülkenin NATO üyeliği için ‘hızlı bir sürecin’ başlaması gerektiğini vurguladı.

Baerbock, “İsveç ve Finlandiya sadece ortaklarımız ve arkadaşlarımız değil. Ayrıca onlar Avrupa’da ailemizin bir parçası” dedi.

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