New York metrosu saldırganının kimliği belli oldu: Başına ödül kondu

ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırının terörle ilişkilendirilmediği ifade edilerek, saldırıda yaralananların sayısının 16'ya yükseldiği ve 10’unun silahla vurulduğu aktarıldı. New York polis müdürlüğü saldırganın 62 yaşındaki bir adam olduğunu belirterek başına 50 bin dolar ödül koydu.

ABD, ülkenin en popüler kentlerinden New York’taki metroya düzenlenen saldırının şokunu yaşıyor… New York kentindeki Brooklyn metro istasyonunda bu sabah düzenlenen silahlı saldırı hakkında açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), saldırının terör eylemi olarak soruşturulmadığını aktardı.

NYPD, “New York’ta bu sabah 36’ıncı Cadde metro istasyonunda meydana gelen bir silahlı saldırı olayını soruşturuyoruz. Metrolarımızda şu anda bilinen hiçbir patlayıcı cihaz bulunmadığına dair halkı temin etmek istiyoruz. Bu olay terör olayı olarak soruşturulmuyor” dedi.

50 BİN DOLAR ÖDÜL VAR

Saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade eden NYPD, saldırıdaki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini aktararak, 10'unun sağlık durumunun iyi olduğunu, 5’inin sağlık durumunun ise “kritik ancak stabil” olduğunu belirtti.

Yetkililer saldırının arkasında 62 yaşındaki Frank James isimli bir adamın olabileceği şüphesi olduğunu açıkladı. James’in Philadelphia’da bir minibüs kiraladığı ve Brooklyn’e geldiğini ve saldırı olayının yakınlarında aracın bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer henüz James’in yakalanmadığını açıklarken, şüphelinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 50 bin dolar ödül verileceğini de belirtti.

James’in saldırıdan önce sosyal medya üzerinden evsizlik ve evsizlerle ilgili “rahatsız edici” paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

GAZ MASKESİ TAKIP SALDIRMIŞ

Metro istasyonundaki görgü tanıkları saldırganın sakince gaz maskesi takarak saldırıyı gerçekleştirdiği ve rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırganın gaz bombası kullandığı ve metronun kapısının açılmadığı için yolcuların içeride saldırganla mahsur kaldığı da belirtildi.

Öte yandan saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunan kiralık araçta inceleme yapan yetkililer 380 kalibrelik bir tabanca ve çok şarjör bulunduğunu da belirtti. Saldırganın 36’ncı caddede gözden kaybolduğu aktarılırken bölgede hiçbir kamera olmadığı da kayıtlara geçti.

