New York metro istasyonunda silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Reuters, New York metro istasyonunda silah sesleri duyulduğunu ve en az 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda meydana gelen silahlı saldırı sonucu 13 kişi yaralandı.

New York Post gazetesine konuşan görgü tanıkları, gaz maskesi takan ve tanınmamak için MTA çalışanına benzer bir tür kıyafet giyen bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığını ve daha sonra olay yerinden kaçtığını açıkladı.

Olayın, Sunset Park’ta D, N, R hatlarının yer aldığı 36’ıncı caddedeki metro istasyonunda sabah 08.30 saatlerinde meydana geldiği aktarıldı.

Reuters, metroda patlayıcıların bulunduğunu ve bomba imha ekiplerinin bölgeye ulaştığını bildirdi.

Olayın terör saldırısı mı yoksa bireysel bir saldırı mı olup olmadığıyla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, caddenin kapatıldığı, kentteki metro seferlerinin durdurulduğu bildirildi.

Görgü tanıkları, Brooklyn bölgesinde halk arasında panik yaşandığını da duyurdu.

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