Putin’in bu görüntüleri gündem oldu: Bir an olsun masayı bırakmadı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya yaklaşılırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in son görüntüleri hakkındaki hastalık spekülasyonlarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, Putin'in son görüntülerini yorumladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 58’inci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun görüntüleri gündem oldu. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, Putin’in sağlığıyla ilgili iddialar yeniden ortaya atıldı.

Kremlin tarafından paylaşılan görüntülerde, 69 yaşındaki Rusya Devlet Başkanı, sağ eliyle masanın köşesini tuttuğu görülürken, şiş yüzü ve boynu uluslararası basında Putin’in sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Putin’in “Rusya’nın kuşatma altındaki Ukrayna şehri Mariupol’u “özgürleştirdiğini” iddia eden Şoygu’yu dinlerken baş parmağını hareket ettirmesi de gözlerden kaçmadı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Putin’in Parkinson hastalığına özgü bir titremeyi saklamaya çalıştığı öne sürüldü.

Eski MI6 başkanı Sir Richard Dearlove ve daha önce bir NATO danışmanı olan Profesör Gwythian Prins, Putin’in ilerleyici sinir sistemi bozukluğu belirtileri gösterdiğini iddia etti.

KAMBUR DURUŞU GÖZE ÇARPTI

Görüntülerde Putin, savunma bakanını dinlerken ayaklarını aşağı yukarı hareket ettiriyor, huzursuz ve gergin görünüyor ve birkaç kez boğazını temizliyor. Putin, ayrıca, daha dik ve herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan oturan Şoygu’nun aksine, kambur oturuyor.

İsveçli ekonomist ve Ukrayna ve Rusya’nın eski danışmanı Anders Aslund, videonun hem Putin’i hem de Şoygu’yu ‘depresif ve görünüşte sağlıksız’ gösterdiğini söyledi.

‘ESKİSİNE GÖRE DAHA ZAYIF GÖRÜNÜYOR’

Texas Tech Üniversitesi’nden bir beden dili uzmanı olan Profesör Erik Bucy ise İngiliz The Sun gazetesine, “Birkaç yıl önce gözlemlediğimiz Putin’le karşılaştırdığımızda oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Bu, sağlıklı bir Putin’in portresi değil, giderek daha zayıf görünen ve küçük bir konferans masasında kendini zar zor dik tutabilen bir portre” dedi.

Putin’in şişmiş yüzü ve boynu, steroid tedavisi gördüğü iddialarına yol açarken, eliyle masayı tutması da zayıflığının nedeni olarak yorumlandı.

Bir süredir, uluslararası basında Putin’in sağlık durumuyla ilgili çeşitli iddialar yazılıp çiziliyor… Ancak Kremlin yönetiminden bu iddialara yönelik açıklama bile yapılmadı…

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