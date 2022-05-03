Rus işgalinde bacaklarını kaybeden hemşirenin ilk dansı duygulandırdı

Rus mayınları nedeniyle iki bacağını kaybeden 23 yaşındaki hemşire, Lviv'deki bir hastanede evlendi. Hemşirenin ilk dansına ait görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken izleyenlere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken işgal altındaki ülkeden zaman zaman iç ısıtan görüntüler de geliyor.

23 yaşındaki Oksana, 27 Mart’ta Rus işgali altındaki Luhansk bölgesindeki Lysychansk kasabasında nişanlısı Viktor ile yürürken bir mayına bastı.

Lviv Tıp Derneği’nin bildirdiğine göre; çift, her zaman kullandıkları bir yoldan yürüyorlardı. Ancak bir adım attı ve bir saniye sonra korkunç bir patlama yaşandı. Mayın patlamasında Viktor hiçbir yara almazken Oksana iki bacağını ve sol elindeki dört parmağını kaybetti.

ÇİFTİN İLK DANSI İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Mucizevi bir şekilde, genç hemşire hayatta kaldı ve dört gün önce protez takmak üzere trenle Lviv’e gelmeden önce yaralarını stabilize etmek için dört operasyondan sonra batıya, Dnipro şehrine doğru tahliye edildi.

İki çocuğu olan çift, Lviv’e geldiklerinde nikah masasına oturmaya karar verdi. Ukrayna Parlamentosu haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı ve çiftin karı koca olarak ilk dansının görüntülerini yayınladı.

Lviv Tabipler Birliği, hayatın ertelenemeyecek kadar kısa olduğunu yazarken çifte mutluluklar diledi. Dernek Sky News’e Lviv’den alyans aldıklarını, Oksana’ya beyaz bir elbise bulduklarını ve hastanede gönüllüler tarafından yapılan düğün pastası ile kutlamanın gerçekleştiğini söyledi.

Düğün kutlamaları, Oksana’ya protez bacaklar sağlanması ve yeniden yürümeyi öğrenmeye başlamasından önce ameliyat merkezinin koğuşunda gerçekleşti. Oksana şimdi, kocasıyla birlikte daha fazla tedavi için Almanya’ya gitmeye hazırlanıyor.

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