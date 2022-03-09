Sık sık Bodrum’da görülüyordu… Putin’in Şehrazat’ı mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları sertleştireceğini açıklamasının ardından Rus milyarderler ve Putin'e yakın isimler mal varlıklarını kaçırmak için harekete geçti. Birçok oligarka ait yat, Avrupa ülkelerine taşınmaya başladı. En son İtalya'da bulunan yaklaşık 140 metre uzunluğundaki süper lüks Şehrazat isimli yat tartışma konusu oldu. Birçok kişi, bu yatın Putin'e ait olduğu görüşünde...

Sozcu.com.tr

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Batılı ülkelerin Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sertleşmeye başladıkça, Rus oligarklar, mal varlıklarını yurtdışına kaçırmaya başladı.

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, şu anda İtalya’da demirli olan lüks bir yatın sahibinin arandığını belirtirken, İtalyan halkının yata şimdiden ‘Putin’in yatı’ ismini koyduğunu belirtti.

Rus oligarklarının ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın olanların mal varlıklarına el konulmasının ardından ‘Şehrazat’ isimli 140 metre uzunluğundaki süper lüks yatın sahibi de merak konusu oldu.

New York Times, marinada bulunan emekli memur Ernesto Rossi’nin “Herkes buna Putin’in yatı diyor ama kimse onun kim olduğunu bilmiyor” ifadelerini de sayfasına taşıdı. Ancak bunun oldukça yaygın bir söylenti olsa da henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

‘SAHİBİNİN RUS OLMA İHTİMALİ YÜKSEK’

Geminin kaptanı Guy Bennett-Pearce, New York Times’a Putin’in yatta hiç bulunmadığını ve sahibinin herhangi bir yaptırım listesinde olmadığını, ancak sahibinin Rus olma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Bennett-Pearce, Şeharazat’ta çalışmaya başlamadan önce gizlilik anlaşması imzalaması gerektiğini de söyledi.

GİZLİLİK ANLAŞMASI İMZALADILAR

Denizcilik profesyonelleri için bir sendika olan Nautilus International’a göre, Şehrazat’ın tüm mürettebatı benzer bir gizlilik anlaşması imzaladığı için yatın mülkiyetinin kime ait olduğu halen bir sır….

New York Times, Şehrazat’ın mahremiyeti sağlamak için yatın plakasının kapalı olduğunu ve teknenin bariyerin arkasına saklandığını açıkladı.

Bennett-Pearce The Times’a, sahibinin bilgilerini Pazartesi günü “takım elbiseli adamlara” vermek zorunda kaldığını, ancak sahibinin kimliğinin gizli kalacağına söz verildiğini söyledi.

HELİKOPTER PİSTİNDEN SPA’YA…

Şehrazad, dünyanın en lüks yatlarından biri olarak da biliniyor. Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda 4 katlı olan ve üzerinde helikopter pisti bulunan mega yat Şehrazat, daha önce çok kez Bodrum’a da gelmişti.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14’üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.

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