Ukraynalı genç yaşadığı vahşeti anlattı: Diri diri gömdüler ama o kurtulmayı başardı

Rus birliklerinin Ukraynalı askerlere yönelik şiddet ve işkence iddialarına bir yenisi daha eklendi. Ukraynalı asker Mykola Kulichenko, yaşadığı vahşeti anlattı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü aya yaklaşılırken, Rus birliklerin Ukraynalı askerlere uyguladığı vahşetle ilgili detaylar da gün be gün ortaya çıkıyor.

Son olarak, ABD merkezli CNN International, Ukraynalı asker Mykola Kulichenko’nun yaşadığı vahşeti sayfasına taşıdı. Genç adam, savaştan önce Chernihiv kentine yakın Dovzhyk köyünde yaşadığı evinden çıkarıldığını açıkladı.

Rus birliklerinin kendisini ve iki kardeşini rehin tuttuğunu anlatan Kulichenko, önce suratından vurulduğunu daha sonra ise diri diri mezara gömüldüğünü anlattı. İki kardeşiyle birlikte diri diri gömülen genç adam, mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

“ÜÇ GÜN İŞKENCEYE MARUZ KALDIK”

CNN’e konuşan Kulichenko, bir Rus konvoyunun bombalanması olayına karıştıkları şüphesiyle kardeşleriyle birlikte rehin alındığını ve üç gün boyunca bir bodrum katında sürekli işkence altında sorgulandıklarını anlattı.

Sorgulamanın dördüncü gününde ise Rus birlikleri buna bir son vererek kardeşleri gözlerini bağlayarak tenha bir ormana taşıdı.

Mykola CNN’e, ağabeyi Dmytro ve küçük erkek kardeşi Yevhen’den sadece birkaç metre ötede infaz edilmeye hazırlandığını açıkladı. Bir kaç dakika sonra bir Rus askerinin kendisini başından vurduğunu iddia eden genç Ukraynalı, “ancak mermi yanağından girip kulağının arkasından çıktı, neyse ki hayati arterleri ve organları kaçırdı.” dedi ve şans eseri hayatta kaldığını vurguladı.

ÖLÜ KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE GÖMÜLDÜ

İki kardeşinin infaz edilmesine şahit olan Kulichenko, daha sonra kardeşleriyle birlikte mezar gibi bir çukura atıldığını anlattı. Ölü kardeşleriyle diri diri gömülen Kulichenko, korkunç ölümden kaçmayı başardı.

Ailesinde hayatta kalan tek kişi olan Ukraynalı adam, “Şanslıydım… ve şimdi yaşamaya devam etmem gerekiyor,” dedi.

Daha önce de ateşkes gereği başkent Kiev çevresinden ayrılan Rus birlikleri geriye ciddi bir yıkım ve korkunç iddialar bırakmıştı. Birçok kişi, toplu sivil işkence ve katliamlar yaşandığını genç kızların ve hatta çocukların tecavüze zorlandığını öne sürmüştü.

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