1 milyon 200 bin öğrenci yarın LGS’de ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ter dökecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanmıştı. Söz konusu kılavuzda; resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verilmişti.

İLK OTURUM YARIN 09.30

İlk oturumu 5 Haziran Pazar günü saat 09.30'da, ikinci oturumu ise yine aynı gün saat 11.30'da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirdi. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8’inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirildi. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına da gerek kalmadı. Öte yandan başvurusu bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor. Sınava katılmak isteyen öğrenciler ise herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

DEĞİŞİKLİK YOK

LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak.

Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar

Öte yandan bakanlık olarak 2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, bu yıl ilk defa görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’ ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise ‘işaret dili’ ile düzenleyerek erişime sunuldu.

90 SORU CEVAPLANACAK

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.