Darüşşafaka’dan demokrasi dersi!

Seçimsiz 3 yıl daha başkanlık yapma hakkı olan Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Mehmet Tayfun Öktem, “Demokrasi, demokrasi! ” diyerek, Türkiye’ye örnek olmak için başkanlık görevini bırakıyor.

Sultan UÇAR

Abdülaziz'in 1863'te kurduğu Darüşşafaka'nın kapısından yaklaşık 50 yıl önce 12 yaşında girdi. ‘Ağabeyim' dediği Talha Çamaş'tan 3 yıl önce başkanlığı devraldı. Şimdi de seçimle geldiği başkanlıkta ikinci bir dönem seçimsiz başkanlık yapma hakkı varken ve Darüşşafakalıların, “Gitme Tayfun Ağabey” diye gözyaşı dökmesine rağmen, “Türkiye'de demokrasi kültürünün yerleşmesi için örnek olmalıyız. Demokrasi için çekiliyorum” diyerek, görevi bırakıyor.

SAKIZCI ÇOCUK

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı için nisan ayında seçim yapılacak. Adaylardan Oğuz Güleç' in seçilmesi bekleniyor. Başkanlığı yeni yönetime devretmeye hazırlanan M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka'da geçen yaklaşık 50 yılını SÖZCÜ'ye anlattı:

“Sakız satan yetim ve yoksul bir çocuktum. Komşuların, destek için benden sakız aldığını çok sonra anladım. Darüşşafaka'ya annem beni ağlayarak bıraktı. İlk gece ben de çok ağladım. Sabah, üzerime doğan güneş bir semboldü. Türkiye ve Darüşşafaka için gece gündüz çalışacağıma güneşe bakıp, söz verdim.”

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

“Darüşşafaka'yı dereceyle bitirdim. Boğaziçi'ni kazandım. Üniversitede, kitap almaya gücüm yoktu. 4 yılda sadece bir ekonomi kitabımı alabildim, hâlâ saklarım. Boğaziçi'ni onur derecesiyle bitirip, ABD'de Minnesota Üniversitesi'nde tam burslu master yaptım. Kütüphanede çalışıp, anneme düzenli para gönderirdim. Londra, Prag, Riyad, Kopenhag'da uluslar- arası şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra görev için yuvam Darüşşafaka'ya döndüm. Türkiye'nin eğitimde başyapıtı Darüşafaka'da, Mona Lisa'nın muhteşem portresi gibi eşsiz eserler bırakmayı hayal ettim. Yönetim el ele verip, ortak akılla bu hayallere ulaştık.”

AĞABEYLERİ AĞLATTI

“Türkiye'de demokrasi kültürünün yerleşmesine örnek olmak için Darüşşafaka'daki görevimden özgür irademle çekildim. 3 yıl daha başkanlık yapma hakkım var. Koltuğu vakitlice bırakmalı. ‘Ben olmazsam batar' yaklaşımı yanlış. Darüşşafaka, 2021'de Türkiye'nin 10 üzerinden 9.76 puanla en şeffaf kurumu seçildi. ‘Başkanlar' duvarında kurucumuz Yusuf Ziya Paşa'nın yanına fotoğrafımın asılması, yüzyıllar sonra yavrularımızın ‘Bir de Tayfun Ağabeyimiz varmış' demesi yeter. Görevim biter ama Darüşşafakalılık ve Türkiye sevgim ömür boyu sürecek.” Yetim ve öksüz yaklaşık bin öğrenci dün, “Tayfun Ağabeylerine” sürpriz bir veda partisi yapıp, ağladı, alkışladı.

Zübeyde Hanım'ın sürpriz vasiyeti

“Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 1921'de her Kadir Gecesi'nde mevlit okutulması ve öğrencilere her gün taze meyve dağıtılması şartıyla 101 yıl önce Darüşşafaka'ya bağış yapmış. Vasiyeti gereği her gün taze meyve dağıtılıyor.”

İLKLERİN OKULU

■ Türkiye'nin lise düzeyinde ilk yapay zeka sınıfını kurdular. İngilizce finansal okuryazarlık, kod yazılımı ve girişimcilik dersleri veriliyor. Sürdürülebilir Liderlik'de okul ilk 50 kurum içine girdi.

NEFESİM KESİLDİ

■ “Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de Anı Defteri'ni yazdım. Okurken, heyecandan nefesim kesildi. Okulda penceremden baktığımda da bahçemizdeki Atatürkçü nesiller beni böyle heyecanlandırıyor.”

“DEVRİM YAPTIK”

“159 yıllık tarihimizde ilk kez yönetimde kadın-erkek sayısını eşitledik. 10 erkek 10 ka-

dın ve yüzde 50 eşitlikle, bir devrim yaptık. Bu, Türkiye'de değil dünyada ender rastlanan bir durumdur.”

SINAVI KAÇIRMAYIN!

Osmanlı'dan, Cumhuriyet'e yetim, öksüz, yoksul 10 bin çocuğu hayırsever bağışlarıyla okutan Darüşşafaka Kabul Sınavı, 29 Mayıs'ta yapılacak.