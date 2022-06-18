Krediler hız kesmedi BDDK’nın adımları izlenecek

Ekonomi yönetiminin frene bastığı kredilerde büyüme ivmesi hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre faizlerdeki artışa rağmen kredilerde talep artarak sürüyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Ekonomi yönetiminin bir dizi sıkılaşma adımı ile frene bastığı kredilerde büyüme ivmesi hız kesmiyor. 10 Haziran haftasında ticari krediler 50.5 milyar TL, tüketici kredileri ise 16.4 milyar TL artış gösterdi. Böylece toplam TL krediler haftalık bazda 66.9 milyar TL artarak 3 trilyon 729 milyar TL olarak gerçekleşti. Veriler tüketici kredilerinde 10 Haziran itibarıyla büyüme hızının yüzde 60'ı aştığını gösterdi. Ticari krediler tarafında ise büyüme hızı yüzde 50 seviyesine çıktı.

TİCARİDE FREN TUTMADI

Geride bıraktığımız hafta, ekonomi yönetiminden tüketici kredilerine gelen sert tedbirler ile kredi rakamlarında önümüzdeki haftalarda ciddi bir yavaşlama amaçlanıyor. Ancak nisan sonunda ticari kredilere yönelik atılan makro ihtiyati adımların etkisinin sınırlı kaldığı gözleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre 10 Haziran haftası itibarıyla yıllık bazda parite etkisinden arındırılmış kredi büyümesinin 13 haftalık hareketli ortalaması yüzde 56.3'e yükseldi. Söz konusu haftada tüketici kredilerindeki büyüme yüzde 60.5'e, TL ticari kredi büyümesi ise yüzde 49.9'a artış gösterdi.

Talebi durdurmak için vadeleri kısalttı

BDDK eylülde 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde vade sınırını 36 aydan 24 aya indirmişti. Geçen hafta ise 100 bin TL olarak yeni bir sınır tanımlandı ve vade 24 aydan 12 aya indirildi. Merkez Bankası, nisan sonunda hızla artan ticari kredileri frenlemek için yüzde 25’e varan oranlarda zorunlu karşılık yükü getirmiş, hemen ardından BDDK da sermaye

yeterliliği hesaplamasında kullanılacak risk ağırlığını artırmıştı.

Faizlerdeki artışa rağmen kredilerde talep artarak sürüyor

Verilere göre, tüketici kredileri geçen yıla göre 190 milyar TL artışla 890.3 milyar liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yıllık 109.2 milyar TL artarak 269.3 milyar TL oldu. TL ticari kredi hacmi ise 985.8 milyar TL yükselişle 2.5 trilyon TL’ye çıktı. Bu süreçte faizler de yükseldi. Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta bireysel kredilerde ortalama faiz yüzde 30.7'ye yükseldi ve geçen yıla göre 7.3 puan artış kaydetti. Ticari kredi faizleri ise yüzde 24.9'a yükselerek, geçen yıla göre 4.6 puan artış kaydetti.