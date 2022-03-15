TMO’dan 530 bin tonluk buğday ithalatı için iki ayrı ihale

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) mart ayı başında açtığı 435 bin tonluk buğday ihalesinden sonra iki yeni ihale daha açtı. 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İkinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor.

Sozcu.com.tr

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Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) iki yeni buğday ihalesi daha geldi.

Mart ayı başında 435 bin tonluk buğday ihalesi açan Ofis bu kez, toplam 530 bin tonluk iki ayrı buğday ihalesi açtı.

Bloomberg’e konuşan ticaret kaynakları, TMO’nun buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtığını belirtti.

270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart’a kadar toplanacak.

TESLİMATLAR 25 MART İLE 22 NİSAN ARASINDA

İhalede teslimatların ise 25 Mart-22 Nisan tarihlerinde alınması öngörülüyor.

Bu ihalede İskenderun, Mersin ve İzmir limanlarından 50’şer bin; Derince, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25’şer bin; Trabzon limanından ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

Ofis’in açtığı ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor.

18 Mart’a kadar tekliflerin açık kalacağı ihalede teslimatların 28 Mart-22 Nisan tarihlerinde yapılması isteniyor.

Bu ihalede İskenderun limanından 75 bin; Mersin ve Samsun limanlarından 50’şer bin; İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25’şer bin ve Trabzon limanından 10 bin ton buğday teslimatı planlanıyor.

İTHALATIN FATURASI KABARDI

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın derinleşmesi nedeniyle buğday fiyatları son 14 yılın zirvesine çıkmıştı.

TMO ise, 2 Mart 2022’de 435 bin tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri almış; bir gün sonra ise geçici 370 bin ton buğday alımından sonra, yüksek fiyatlar nedeniyle sadece 285 bin ton buğday alacağını duyurmuştu.

Küresel buğday fiyatlarındaki artışlar nedeniyle TMO’nun mart ayı başında yapacağı buğday ithalatı için açtığı ihalede gelen en düşük teklif 420 dolar olmuştu. Bir önceki ihalede en düşük teklif 342 dolar idi.

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