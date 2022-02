AKP’li belediye başkanı isyan etti: Bir an evvel bitirin

Samsun'da yağışların artmaya başladığı bu aylarda sel felaketinin en çok yaşandığı Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde vatandaşlar tedirgin. Seli engellemek için yapımına yaklaşık 3 yıl önce başlanan baraj ve sel kapanları bitirilemedi.

İsmail AKDUMAN

Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde hemen hemen her yıl meydana gelen sel nedeniyle, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, tarım arazileri de sular altında kalıyor.

3 ilçede yaşayan vatandaşlar 2019 yılında, sele neden olan derenin üzerine yapımına başlanan baraj ile 2 adet sel kapanın bir türlü bitirilmemesinden dolayı tepki gösterirken, yakında zamanda karların eriyeceğini ve yağışların artacağını dile getirdi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül’de yapımına Nisan ayında tekrar başlanacak olan baraj ve sel kapanı alanında inceleme yaptı.

“YÜREĞİMİZ AĞZIMIZA GELİYOR”

3 ilçeyi selden kurtaracak olan baraj ve sel kapanları alanlarını Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Göktuğ İlter, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanı Dr. Ayhan Koçbay, DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve teknik heyetle birlikte inceleyen Başkan Akgül, tesislerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Daha önce yaşanan sel felaketlerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Akgün, “Dünya genelinde sellerin gittikçe arttığını biliyoruz. Bunun da ana sebebinin iklim değişikliği olduğunu son yıllarda meydana gelen sellerle yaşadık ve gördük. Metrekareye 150 kilo yağış düştüğü ilçemizde, altyapı ve üst yapılar, sanat yapıları yıkıldı. Şehir merkezini su bastı, ev ve işyerleri sular altında kaldı. Mal ve can kayıpları yaşandı. O nedenledir ki; Salıpazarı Barajı bizim için hayati önem taşımaktadır ve bir an evvel bitirilmelidir. Her yağmur yağdığında yüreğimiz ağzımıza geliyor. Artık ilçe olarak sel ve heyelanlarla anılmak istemiyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Akgül, ilçeden geçen Konakönü ve Yeşil Dere üzerine yapılacak olan 2 sel kapan ile sel sularının kontrol altına alınacağını, özellikle Salıpazarı ve Terme ilçelerinin rahat bir nefes alacağını söyledi.

