AKP'li belediye itirazının arkasında duramadı

Denizli’nin Tavas ilçesinde kömür madeni yapılmak üzere birinci derece tarım arazisi 564 parsel için acil kamulaştırma kararı alındı. Tavas Belediye Meclisi'nin 7 üyesi süresi dolmadan bir komisyon kurularak Cumhurbaşkanlığı kararnamesine itiraz edilmesini önerdi. Daha önce bölgedeki termik santral ve kömür işletmesi projesine karşı çıkan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık önergeyi gündeme bile almadı. AKP milletvekilleri de ÇED raporunun iptalini müjde olarak duyurmuştu.

Selami AYDIN

Denizli'nin Tavas İlçesinde birinci derece tarım topraklarına sahip Tavas Ovası projelerden kurtulamıyor. Bölgede ilk olarak 2016 yılında termik santral yapımı gündeme getirilmişti. Projenin iptal edilmesinin ardından geçen yıl termik santral ve açık kömür işletmesi için ÇED süreci başlatıldı.

Tepkilerin ardından bu projede de ÇED raporu iptal edildi. Yeni yılda bu kez 16 ruhsat sahasında mermer ocağı için ÇED süreci başlatıldı. Bölgedeki üreticiler daha mermer ocağı şokunu üzerinden atamamışken 13 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde 564 parselde kömür madeni yapılmak amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

“GÜNDEME BİLE ALINMADI”

Toplam 3 milyon 764 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek acele kamulaştırma bölge köylülerinin tepkisini çekti. Bunun üzerine Tavas Belediye Meclisi’nin üç İYİ parti, üç CHP ve bir AKP'li üyesi konuyu belediye meclisi gündemine taşımak istedi.

Dünkü meclis toplantısında önerge veren meclis üyeleri belediye öncülüğünde bir komisyon kurulmasını ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için 30 günlük itiraz süresi sona ermeden hukuki sürecin başlatılmasını istedi. Fakat daha önce bölgedeki termik santrale karşı çıkan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık önergeyi meclis gündemine bile almadı.

“TERMİK SANTRALE KARŞI ÇIKMIŞTI”

Meclis üyelerinin önergesine İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bölgedeki 32 köyün muhtarı, 5 partinin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri imza attı. Görüşülemeyen önerge sonrasında vatandaşlar kararın iptali için dava açacaklarını duyurdu.

Daha önce bölgede ÇED süreci başlatılan termik santral ve açık kömür işletmesine karşı çıkan İnamlık'ın tavrı tepki topladı. Avdan Muhtarı İlhan Kulaç, “Bizim daha önce iki kez kazandığımız davayı bu kez acil kamulaştırma adı altında uyguluyorlar. Halk burada tarlasına ve vatanına sahip çıkmaktadır” diye konuştu.

“DANIŞTAY'A DAVA AÇACAĞIZ”

Bölge halkı adına Danıştay'a dava açmaya hazırlanan avukat Hasan Ozan Orpak, “Biz burada yaşamak istiyoruz. Buraları cennet gibidir. Acil kamulaştırma kararı ile burada kömür ocağı ve termik santral yapılmak isteniyor.

Buna dur demek için buradayız. Halk olarak enerji karşıtı değiliz ama buradan gidecek her insan, kesilecek her ağaç, ölecek her bir hayvandan sorumluyuz. Burada kömür ocağı istemiyoruz. Şu an Danıştay'a dava açma sürecindeyiz. Vatandaşlarımız duyarlı şekilde gelip imzalarını atıyorlar” ifadelerini kullandı.

“İTİRAZLARININ ARKASINDA DURAMADILAR”

Bölgedeki projeye daha önce AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık'ın karşı çıktıklarını hatırlatan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk,

“Dün belediye meclisinde önerge verildi. Kararnameye 30 gün içinde itiraz edilmesi halinde iptal edilebilir. Belediye meclisinde bu önerge oylamaya bile sunulmadan rafa kaldırıldı. Tavas Belediyesi bu konu ile ilgili itiraz hakkını kullanmamayı tercih etti.

Cumhurbaşkanının kararının üzerine biz ne yapabiliriz düşüncesiyle AKP belediye başkanları daha önceden yapmış oldukları itirazın arkasında durmamayı tercih etti. Bu alan birinci sınıf tarım arazilerinden oluşuyor. Yer altı suları ve zeytinlik alanlar zarar görecek. Konuyu TBMM'ye taşıyacağım” diye konuştu.

ÖZKAN, MÜJDE OLARAK DUYURMUŞTU

Bölgede daha önce yapılmak istenen termik santralin ÇED süreci iptal edildiğinde AKP Denizli Milletvekilleri basın toplantısı düzenleyerek iptali müjde olarak duyurmuştu.

TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Karar tamamen siyasi bir karardır. Orada yapılacak bir santralin bölgeye faydası olmayacağı gibi fazlasıyla zarar vereceği görüşünde birleştik.

Denizli milletvekillerimiz ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte uzun süredir bu konu üzerinde çalışıyorduk.

Biz başından beri bu konuyu takip ediyorduk. Tüm arkadaşlarımızla birlikte orada bir santral yapılmasına karşıyız” ifadelerini kullanmıştı.