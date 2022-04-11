DP’den AKP’ye hediye abaküs!

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Avrupa'daki enflasyon hesabıyla herkesi şaşırtan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’na abaküs gönderdi. Delikanlı, "Matematik bilmiyorlar. Bizi bunlar yönetiyor, fakirin sofrasında her gün bir şey eksiliyor. Taze ekmek yemek lüks sayılıyor" dedi.

Başak KAYA

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Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, “150 Euro’ya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 Euro. Dolayısıyla yüzde 6-7 oranında, yani yüzde 1'ler dolayındayken altı yedi kat artış oldu” diyen AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na abaküs gönderdi.

HALKTAN BU KADAR KOPUKLAR

Akbaşoğlu'nun hesabına tepki gösteren DP'li Delikanlı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Böyle bir hesap hatası yok. Matematik bilmiyorlar. Bizi bunlar yönetiyor, fakirin sofrasında her gün bir şey eksiliyor. Taze ekmek yemek lüks sayılıyor. Ben de kendisine abaküs gönderdim. Matematiğin temeli. Ama yetmiyor o nedenle sayı çubuğu da gönderme kararı aldım. Bu kadar halktan kopuklar” dedi. Delikanlı şöyle devam etti:

ÇİN MODELİ, KORE MODELİ, TÜRKİYE MODELİ

– Her sabah zam yağmurlarıyla uyanıyoruz. Türkiye gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Çin modeli dediler, Kore modemi dediler sonra Türkiye modeli dediler milleti yoksulluğa mahkum ettiler. Enflasyon neticedir teorisini kanıtlamaya çalışırken gerçeklerden koptular. Dövizi yükselince ihracatın atacağını Türkiye’nin çok büyük kârlar elde edeceğini söylüyordu fakat bugün gördük ki enerjide yüzde 90 dışarı bağımlı olan Türkiye’ye bu döviz artışı yaramıyor.

MÜDAHALE OLMASAYDI DOLAR 7 LİRA OLURDU

– Bunu hesaplayamadılar. Halbuki bunları artık iktisat fakültesinde değil lise de bile okutuyorlar. Kendi ayağına sıkan bir yönetim var. Merkez Bankası’na müdahale edilmeseydi uzmanlara göre bugün dolar en fazla 7-9 lira düzeyinde olacaktı. Diplomasi bile şaibeli olan arkadaşların ekonominin kitabını yazmasından kaynaklı temel sorun yaşıyoruz.