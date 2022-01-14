Otobüs şoförleri davul zurnayla ziyaret ettiği Mansur Yavaş’tan müjdeyi aldı

Ankaralı özel halk otobüsü esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Davul ve zurnayla Başkanlık Binası önünde toplanan yüzlerce otobüs esnafıyla görüşen Yavaş, toplu ulaşım esnafına maddi destek vermeye devam edeceklerini belirterek, “Dolayısıyla hem esnafımız ayakta kalacak hem de vatandaşımız ucuz binmeye devam edecek. İmkanlarımız elverdiği ölçüde de hem esnafa destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Pandemi sürecinde yolcu sayısı azalan özel halk otobüslerine destekte bulunan Yavaş, son dönemde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle üst üste gelen zamların ardından zor günler geçiren otobüs esnafına destek vermeye devam ediyor.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ve üyeleri, verdiği destek sözünün ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

YAVAŞ: “MADDİ DESTEK VERMEYE DEVAM ETME KARARI ALDIK”

Davul ve zurna eşliğinde Başkanlık Binası önüne toplanan yüzlerce otobüs esnafı, alkışlar eşliğinde halaylar çekip sloganlar atarak, Başkan Yavaş'a teşekkür etti. Yavaş bir araya geldiği coşkulu otobüs esnafını yalnız bırakmayarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Bildiğiniz gibi bir pandemi dönemi geçirdik ve bu dönemde alınan kararlarla yarı yolcu taşınmaya başlandı. Böyle olunca da tabii esnaf ve bizim EGO idaresi zorlandı. EGO yıllardır zarar ediyor, dünyanın bütün yerlerinde de toplu ulaşım sübvanse ediliyor zaten, yeter ki şehre arabayla gelmesinler diye… Bunun üzerine bir de pandemi olup da yarı yolcu binince bu sefer tabii ki özellikle özel halk otobüslerimiz zarar etmeye başladılar. Biz de bunun üzerine kendilerine geçtiğimiz yıl destek olduk ve ayakta kalmalarını sağladık. Şimdi ise başka bir felaketle karşı karşıyayız. Maalesef çok olağanüstü zamlar var. Hem doğalgaza hem mazota benzine büyük zamlar geldi. Yine pandemi ortamı da devam ediyor. Çok sıkışık bir şekilde araçlara binmek istemiyor vatandaşlar. Bir şey yapmamız lazımdı. Hem esnafımızın hayatta kalması lazım hem de toplu ulaşımla gelenlerin makul ücretlerle gelmesi lazımdı. Kendi aracıyla gelen geliyordu. Ancak kendi aracı olmayan da otobüslerle geliyordu. Gelen zamların da sadece bu yolculara yüklenmesini biz adalete uygun bulmadık. Dolayısıyla bunu da Ankara'nın tümüne yaymak için belediye meclisimizle birlikte toplu ulaşım esnafımıza maddi destek vermeye devam etme kararı aldık. Dolayısıyla hem esnafımız ayakta kalacak hem de vatandaşımız ucuz binmeye devam edecek. İmkanlarımız elverdiği ölçüde de hem esnafa destek olmaya hem de rakamları aşağıda tutmaya gayret edeceğiz. İnşallah ekonomide bir an evvel rayına gider. Tabii ki sadece otobüsçülerin değil, dolmuşçuların da zararları varsa onlarla da görüşerek destek olmaya çalışacağız.”

“PANDEMİ ÇIKTIĞINDAN BERİ HERKESE YARDIM EDİYOR”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Başkan Yavaş'a teşekkür ederek şöyle konuştu:

* Pandemi çıktı çıkalı toplu ulaşım esnafına, Ankara halkına, öğrencilere, aç yatmayacak dediği günden bu yana, çiftçilerimiz dahil olmak üzere herkese yardım ediyor. Dün Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiyi ziyaret ettik orada gerçekleri konuştuk.

* Mansur başkanım gerçekten esnafı ayakta tutabilmek için inanın Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçelerini kullanarak bizleri bu hâle getirdi. Sağ olsun var olsun diyorum.

Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş ise şu değerlendirmelerde bulundu:

* Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Pandeminin başından beri maske, dezenfektan, şoför kabinleri, şoförlerimize gıda yardımı ve nakdi olarak destekleriyle bu sektörü ayakta tutmaya çalıştılar. Bugün de yine desteklerinin devam etmesi yönünde karar aldılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

* Mansur Başkanımızın bu hamlesi diğer illerdeki belediyelere de örnek olur ve oradaki arkadaşlarımızın da ayakta kalabilmesi için belediye başkanları destek kararı alırlar.”

Konuşmaların ardından Başkan Yavaş, otobüs esnafından yolculara güzel davranmalarını isteyerek, “Ankara halkından şikayet istemiyoruz” dedi.

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