‘Sabır’ isteyen Erdoğan’a CHP’den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kurban bayramı için mesaj yayınlayan ve vatandaştan ‘sabır’ isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Vatandaşın artık sabredecek gücünün kalmadığını ifade eden Özel, "Bundan sonra sabır çekeceklerse, seçimin olacağı güne kadar ya sabır çekecekler" dedi.

İlker KILIÇASLAN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde Kurban Bayramı öncesi partililer ile bayramlaştı.

Özel bayramlaşma töreninde ekonomiden, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve yayınladığı Kurban Bayramı mesajında ‘Sabır' isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar birçok konuyu sert bir dille eleştirdi.

SAĞLIKÇILARA UYGULANAN ŞİDDETİ KINADI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Demirci ilçe başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, TTB'nin ve sağlık kuruluşlarını sağlıkta şiddetin önlenmesi konusunda taleplerinin görüşülmesinin ve bu konuda bir yasa değişikliği yapılması için sundukları raporun gündeme gelmesi için Kurban Bayram'ından sonra TBMM'nin toplanma çağrısını yineledi.

İstanbul'da eylem yapan sağlık emekçilerine uygulanan şiddeti kınadığını dile getiren CHP'li Özel şu ifadelere yer verdi:

*Sağlık emekçilerinin tepkilerini dile getirmek üzere özellikle İstanbul'da çıktıkları meydanlarda, eylemde İçişleri Bakanı yani suç işleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vermiş olduğu yine Anayasa'ya aykırı kanun emirler sonucunda hem gazetecilere hem sağlık emekçilerine şiddet uygulandı.

*Bu şiddeti kınıyoruz. Bunu hesabını soracağımızı bir kez daha söylüyoruz. Kanunsuz emiri alan kolluk güçlerini de şunu söylüyoruz. Kimse ama kimse, kendilerini bizi yaşatmak için hayatlarını en büyük risklere atmış olan sağlık emekçilerine karşı şiddet uygulamaya çalışmasın.

*Bunun toplum vicdanın çok büyük bir karşılığı olur. Suç işleri bakanının ne değine bakmayın, siz vicdanınızı kanunları ve anayasayı dinleyin. O sağlık emekçileri sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, çocuklarınız yaşasın diye kimileri öldüler, kimileri ise hayatlarını tehlikeye attılar.

ŞENTOP'A YÜKLENDİ: AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞIN DUYSUN

CHP'li Özel konuşmasının ikinci kısmında, bir televizyon programında 15 Temmuz FETÖ Darbe girişimiyle ilgili olarak “Cumhurbaşkanı'na karşı sandıkta zafer kazanamayanlar, hile ve sinsice örgütlenmiş bir yapı vasıtasıyla milli idareye son verme cüretine kapıldılar, bu millet onlara gereken dersi verdi” şeklinde ifadelerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yüklendi.

Şentop'u sert bir dille eleştiren CHP'li Özel sözlerine şöyle devam etti:

*Sayın Şentop ağzından çıkanı kulağın duysun. Bayram arifesindeyiz bayramlık ağzımızı açtırıp da kalbini kırdırma. O gün mecliste sen yoktun ama biz vardık. Darbeyi duyduğumuz anda AKP grubunu ve diğer grupları arayıp, günün meclis başkanını arayıp ‘Darbeye karşı direneceksek meclisten direneceğiz' diyen kişi benim.

*Benim genel başkanım ‘Seçilmiş iktidarın arkasındayız. Seçilmiş meclisin arkasındayız. Darbe kimden gelirse gelsin tam karşısındayız' demiş. Bizi o meclise yollayan, ilk fırsatta Ankara'ya dönüp, ertesi günkü oturumda da darbeye karşı tutumunu net şekilde ortaya koyan kişi odur. Saatlerce ulaşamadığımız, uçak yere indiğinde yanındaki bakanınız ‘Genel başkanımın benden darbeyi haber alıp, olmaz öyle saçma şey kendisinden meclise gidiyoruz müsaadenizle' dediğimizde de ‘Hemen gidin. İlk vasıtayla geri dönüyorum' dediğini duyan Hayati Yazıcı ordadır.

*O Hayati Yazıcı mecliste beni tebriğe gelmiş, ‘Hepinizi anlından öpüyorum' demiş kişidir. Bizi Yenikapı'ya çağıran ve oraya gittiğimizde memnuniyeti ifade eden sizlersiniz. Ne demekmiş. Sandıkta yenemeyince. Evet. Sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'ı o darbedeki seçimden önce yenemediğimiz doğrudur. Ne demek sinsice darbeye giriştiler. O darbeye girişenler sizin etle kırnak olduklarınız, ne istediyse verdikleriniz, şımarttıklarınız ve başımıza bela ettiklerinizdir. Bizim FETÖ ile tarihsel husumetimiz, sizin tarihi muhabbetiniz var.

*Sayın Şentop kötüyü söyletme. Benim çocuğum Bornova Anadolu Lisesi'nde okudu. Senin diğer FETÖ okullarında okudu. Çocuklarını FETÖ'nün okullarına yollayan sensin. FETÖ'ye ağzının dolu dolu en güzel sözleri söyleyen iltifatlar eden sensin. Benim partim bu tehlikeye dikkat çekerken sözcülerin üzerine yürüyen sizlersiniz. Şimdi çıkmış sandıkta yenemeyenler diyorsunuz. Bunu demek bir hadsizliktir. Derhal özür dileceksin. Yoksa çok daha beterlerini duyacaksın.

“ODTÜ'DEKİ MEZUNİYETİN İPTALİ BİZİM NEZLİMİZDE KIYMETİ YOK”

CHP'li Özel konuşmasının devamında, ODTÜ'de bu yıl güvenlik gerekçeleri sebebiyle iptal edilen mezuniyet konusu değindi.

ODTÜ'deki mezuniyet törenlerini iptalini “İşte yaparsa AKP yapar dedikleri bu” sözleriyle eleştiren CHP'li Özel açıklamasında şöyle konuştu:

*20 yıl önce geldikleri Türkiye'de hiçbir mezuniyet töreni iptal edilmezken ve bunlar güya yolsuzlukla, yasaklar ve yoksullukla mücadele etmek için gelmişken Türkiye'de şimdi geçmişte yasak olması aklının ucundan geçmeyen her şey yasaklayan bir iktidar var. Şimdi de ODTÜ'nün mezuniyet törenini iptal etmişler. Neden.

*Boğaziçi'nde öğrenciler hem rektörü protesto ettiler, hem kendi mezuniyetlerini yaptılar diye. Hacettepe'deki mezun arkadaşımız üniversite demokrasiyi savundu diye. Nerede bir mezuniyet yapılıyorsa orada öğrenciler siyaset yapmıyorlar. Ama orada öğrenciler üniversite özgür, özerk olsun, bilime siyaset karışmasın diyorlar.

*Bu lafları duymamak için ODTÜ rektörü kalkmış mezuniyet törenini iptal ediyor. Bu iptalin öğrenciler nezdinde bir kıymeti olmadığı gibi bizim nezdimiz de de bir kıymeti yoktur. Bu rektörü bir kenara not ediyoruz. Ey ODTÜ'nün rektörü özgürlüklerin, bilimin üniversitesinde, Türkiye'de bu konuda herkesin imrendiği ODTÜ'ye bu yasak karasını çaldın ya senide not ediyoruz, senide talimatlandıran reisinizi zaten millet not etti, ilk sandıkta defterini düreceğiz.”

ERDOĞAN'IN ‘SABIR' SÖZLERİNİ ELEŞTİRDİ

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı Kurban Bayramı mesajında vatandaştan ‘Sabır' dilemesi sözlerini de eleştiren CHP'li Özel sözlerine şu cümlelerle devam etti:

*Bugün bu yasakçı rektörü cesaret veren ve talimat veren Recep Tayyip Erdoğan bir bayram mesajı yayınlamış. Özü şu; Vatandaşa sabır telkin ediyor. Diyor ki; bir mücadele veriyormuş, o mücadelede alınan tedbirlere destek ve sabır bekliyormuş.

*Kardeşim 20 yıldır millet, sizin canına okuduğunuz politikalara sabrediyor zaten. Sabrede ede sabır taşı çatladı. Bıçak kemikte ve artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Bundan sonra sabır çekeceklerse, seçimin olacağı güne kadar ya sabır çekecekler.

*Seçimi beklerken teşbih tanesi çeker gibi her gün her saat her dakika ‘Ya sabır' çekiyor millet. Çünkü destek istediğin ve destek aldığın kesimlere sırtını döndün sen. Senin yüzünü döndüğün yerde beşli çeteler, zenginler, faiz lobileri var. Senin yüzünü döndüğün yerde esnaf, çiftçi, işçi yok ki. Umudunu kaybeden gençler yok ki.

*Dünyanın en güzel ülkesi için dünya Türkiye için hayal kurarken, bizim 4 gencimizden 3'ü yurt dışı hayali kuruyorsa bu senin 20 yılın sonunda ülkeyi getirdiğin noktadır. Bu yüzden sabır telkin ettiğin millet sana ‘Ya sabır' diyor. Millet sandığı bekliyor. Bu milletin selamete ulaşmasını istiyorsan sandığı getir millet bu sıkıntılardan kurtulsun.

NEBATİ'YE ÇAĞRIDA BULUNDU: 51 LİRAYA YEMEK YENEN VARSA KONUM ATSIN

CHP'li Özel açıklamasında ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Necati'nin ekonomiyle ilgili söylemlerini de eleştirerek son olarak şöyle konuştu:

*Her ne kadar Maliye Bakanı ‘Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır' dese de ekonomini bir güven işi olduğunu, öngörü işi olduğunu ve bir bilim olduğunu hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası'nca yapılan Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksindeki beklentisi 64,59'dan 69.94'e çıktı.

*TÜFE'de 12 ay sonrası için beklenti 37.91'den 40.23'e çıktı. Dolarla ilgili beklenti yılsonu için 18.99, 12 ay sonrası için 20.92'ye çıktı. Hiçbir öngörüsü tutmayanların artık kendi yaptıkları beklenti anketleri dahi bu yıl için çok geçmişten söyledikleri tek haneli rakamlar varken, fezaya çıktı. Ama gerçeği bunun iki katı ve üç katıda olduğunu biliyoruz.

*Burada 12 aylık cari işlemler açığının 29 milyar 444 milyon dolara tırmandığını da ifade etmemiz gerekiyor. Ancak Nebati halen daha ‘Altı ay uyuyalım, uyanalım düzelecek. Gözümün içine bakın düzelecek' diye milletle alay etmeye devam ediyor. AKP geldiğinde enflasyon TÜFE'de 29, Toptan Eşya Fiyatlarında 30'du.

*Bugün gelinen noktada bu rakamlar TÜİK'e yani Tayyibi Üzmeyen İstatistik Kurumuna göre TÜFE'de 80'e Toptan Eşya Fiyatlarında ise yüzde 138'e dayandı. AKP kriz devraldık diyordu, 30'larda aldığı enflasyonu yüzde 138'e çıkardı.

*Gerçek enflasyon rakamının yüzde 175'ten aşağıda olmadığını bütün bilim insanları söylüyor. Bugün geldiğimiz nokta bu işin sürdürebilirlik tarafı kalmamıştır. Oysa Nebati dönmüş ‘Çalışanların günlük yemek bedelini artırdık ve hepsi rahatladı' diyor.

*34 liradan 51 liraya çıkarmışlar. 3 öğün yemeğin 51 liraya yenen yer varsa Nebati gitsin bize oradan konum atsın biz de geleceğiz orada yiyeceğiz yemeği. Bundan sonraki süreçte CHP olarak bunu takip etmeye ve Nebati'nin söylediği yalanları bir kez daha tekrar deşifre etmeye devam edeceğiz.